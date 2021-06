Gesundheit : Hamburg vergibt kurzfristig Termine: Biontech-Erstimpfungen

Weil Hamburg eine Biontech/Pfizer-Sonderlieferung erhalten hat, werden am Montagmittag kurzfristig 14.000 Termine für die Corona-Erstimpfung im Hamburger Impfzentrum freigeschaltet.

Hamburg | „Sie werden, wie angekündigt, nur an Personen vergeben, die aufgrund der Priorisierung einen Anspruch auf bevorzugte Impfung haben“, sagte ein Sprecher der Sozialbehörde am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Im Impfzentrum müsse der entsprechende Nachweis vorgelegt werden. Die 14.000 Termine können wie immer online unter www.impfterminser...

