Sportpolitik : Hamburg unterstützt Vereine beim Corona-Neustart

Die Stadt Hamburg unterstützt den Neustart des Sports in der Hansestadt aus der Corona-Pandemie mit weiteren vier Millionen Euro.

Hamburg | „Wir können den Blick nach vorn richten und wollen, dass der Sport jetzt mit kräftigem Rückenwind aus der Krise kommt“, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) nach dem Senatsbeschluss am Dienstag. In Hamburg ist seit dieser Woche auch die Sportausübung mit bis zu zehn Personen in Innenräumen und bis zu 20 Personen im Freien möglich. Mit den jetzt bere...

