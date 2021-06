Wetter : Hamburg und Schleswig-Holstein: Weiter schwül-warmes Wetter

Mit 35,3 Grad ist am Donnerstag in Neuwiedenthal im Hamburg die heißeste Temperatur in Hamburg und Schleswig-Holstein gemessen worden.

Offenbach am Main | Quickborn im Kreis Pinneberg war in Schleswig-Holstein mit 34,1 Grad am heißesten. Mit einem deutlichen Temperaturabfall ist am Freitag und am Wochenende nicht zu rechnen, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Vielmehr bleibt es demnach weiter warm und schwül bei Höchsttemperaturen am Freitag zwischen 28 Gr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.