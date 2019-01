Jahreswechsel : Hamburg und Schleswig-Holstein feiern ins Jahr 2019

In Hamburg tummeln sich die Partymassen auf der Reeperbahn und der Sternschanze - und auch in Schleswig-Holsteins Großstädten feiern zahlreiche Menschen auf den Straßen Silvester. Zu größeren Zwischenfällen kam es zunächst nicht.

von dpa

01. Januar 2019, 11:01 Uhr

Zehntausende Menschen haben in der Hamburger Innenstadt das neue Jahr begrüßt - und das zunächst weitgehend friedlich. Die Polizei sei mit dem Verlauf der relativ ruhigen Nacht «bisher ganz zufrieden», sagte ein Sprecher gegen drei Uhr am Dienstagmorgen. Ähnlich bewertete die Feuerwehr die Lage: Zwar seien einige Menschen durch Böller verletzt worden und es habe mehrere Brände gegeben, doch alles in allem sei es bislang «eine ganz normale Silvesternacht» gewesen, sagte ein Sprecher. Die Anzahl der Rettungseinsätze sollte später am Tag bekanntgegeben werden.

Gegen Mitternacht versammelten sich an der Binnenalster, am Jungfernstieg und an den Landungsbrücken laut Polizeiangaben mehrere Tausend Menschen zum Feuerwerk-Schauen. Viele zogen später zum Feiern unter anderem auf die Reeperbahn weiter. Dort herrschte an vielen Stellen dichtes Gedränge, laut Polizei waren dort mehrere Zehntausend Menschen unterwegs. Zahlreiche Beamte waren gut erkennbar mit gelben Westen im Einsatz. Auf Höhe der Großen Freiheit war außerdem eine mobile Wache eingerichtet worden.

Vor drei Jahren waren zahlreiche Frauen in der Silvesternacht vor allem an der Reeperbahn sexuell belästigt worden. In diesem Jahr wurden laut Polizei zunächst keine größeren Übergriffe gemeldet.

Auch aus Schleswig-Holstein seien bislang keine außergewöhnlichen Vorfälle bekannt, sagte eine Sprecherin der Polizei. In Kiel zogen sich laut Feuerwehr mehrere Menschen vermutlich durch Böller Handverletzungen zu - darunter drei Kinder. Außerdem habe es zahlreiche kleinere Einsätze unter anderem wegen brennender Papierkörbe gegeben, sagte ein Sprecher.