Bürgerschaft : Hamburg: Treuenfels-Frowein soll Spitzenkandidatin werden

von dpa

17. Juni 2019, 13:52 Uhr

Die Hamburger FDP will mit Anna von Treuenfels-Frowein als Spitzenkandidatin in den Bürgerschaftswahlkampf ziehen. Die Entscheidung sei einvernehmlich gefallen, sagte die Landesvorsitzende Katja Suding am Montag in Hamburg. Ein Parteitag soll die 57-jährige Fraktionsvorsitzenden von Treuenfels Ende September auf Platz eins der Liste für die Bürgerschaftswahl im Februar kommenden Jahres wählen. Der Co-Vorsitzende Micheal Kruse will für Platz zwei kandidieren. Von Treuenfels kündigte an, die Themen Wohnen, Mobilität, Wirtschaft und Rechtsstaat in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfes stellen zu wollen. Ziel sei es, das 7,4-Prozent-Ergebnis der FDP bei der letzten Bürgerschaftswahl zu verbessern und die Partei in Regierungsverantwortung zu bringen.