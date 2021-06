Basketball : Hamburg Towers verpflichten Lukas Meisner

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat die erste Neuverpflichtung bestätigt.

Hamburg | Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird der 25-jährige Lukas Meisner in der kommenden Saison das Trikot der Hanseaten tragen. Bis zu seiner Schulterverletzung, die er sich beim Training mit der deutschen Nationalmannschaft im Februar zugezogen hatte, war der Forward Kapitän beim Ligarivalen Löwen Braunschweig. „Lukas hat sich in den letzten drei J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.