Basketball : Hamburg Towers verpflichten Durham als Chefstrategen

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat einen neuen Chefstrategen verpflichtet.

Hamburg | Der Amerikaner Jabril Durham kommt für ein Jahr zu den Norddeutschen. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 27 Jahre alte Durham spielte zuletzt in Belgien, davor war er in Russland, Lettland, Ungarn, Schweden und in der amerikanischen College-Liga NCAA aktiv. Der 1,85 Meter große Aufbauspieler soll künftig das Spiel der Hamburg Towers lenken.„...

