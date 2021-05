Basketball : Hamburg Towers verlieren Playoff-Auftakt in Berlin klar

Die Hamburg Towers haben ihr erstes Playoff-Spiel in der Basketball-Bundesliga klar verloren.

Berlin | Zum Auftakt der Viertelfinalserie (Modus best of five) verlor das Team von Trainer Pedro Calles am Donnerstagabend bei Titelverteidiger Alba Berlin mit 59:82 (31:48). Es war die erste Niederlage für die Hanseaten gegen den Hauptstadt-Club in dieser Saison. In der Hauptrunde hatten die Hamburger zweimal gegen Alba gewonnen. Im Team der Towers stande...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.