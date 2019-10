Basketball : Hamburg Towers verlieren Heimspiel in Basketball-Bundesliga

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Towers haben ihr erstes Heimspiel der Saison verloren und warten weiter auf den ersten Sieg in der Basketball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Mike Taylor unterlag dem Syntainics MBC Weißenfels mit 83:104 (40:46). Bester Schütze der Gäste war Kaza Kajami-Keane mit 31 Punkten. Auf Seiten der Towers war Yannick Franke mit 15 Punkten bester Werfer.

Avatar_shz von dpa

04. Oktober 2019, 22:45 Uhr

Nachdem die Towers am Montagabend das erste Bundesligaspiel bei Meister Bayern München deutlich mit 55:111 verloren hatten, wurden sie am Freitag von 3400 Zuschauern in der ausverkauften Wilhelmsburger Sporthalle unterstützt. Allerdings fand Weißenfels besser in die Partie und beendete das erste Viertel mit einer 27:17-Führung.

Im zweiten Spielabschnitt kamen die Towers bis auf einen Punkt heran. Dann vergab Justus Hollatz bei seinen Freiwürfen die Chance auf den Ausgleich. Im dritten Viertel verkürzte Hamburg den Rückstand erneut bis auf einen Punkt. Weißenfels spielte daraufhin wieder seine Stärken von der Drei-Punkte-Linie aus und lag zum Ende dieses Viertels schon entscheidend mit 82:64 vorn.

Das nächste Spiel der Towers findet am Freitagabend bei Giessen 46ers statt. Das nächste Heimspiel steigt am 26. Oktober gegen den neunmaligen deutschen Meister Brose Bamberg.