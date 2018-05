Basketball : Hamburg Towers verlängern mit Justin Raffington

Basketball-Zweitligist Hamburg Towers hat den Vertrag mit Justin Raffington um ein weiteres Jahr bis 2019 verlängert. Der 2,05 Meter große Center geht damit in seine dritte Saison bei den Hanseaten. Derzeit laboriert der 27 Jahre alte Deutsch-Jamaikaner noch an den Folgen eines Kreuzbandrisses, den er sich im Dezember zugezogen hat.

von dpa

16. Mai 2018, 13:12 Uhr

«Mit der Vertragsverlängerung senden wir einen Vertrauensbeweis und sind fest davon überzeugt, ihn wieder auf das Level zu hieven, auf dem er vor seinem Kreuzbandriss gespielt hat», sagte Towers-Geschäftsführer und -Sportdirektor Marvin Willoughby am Mittwoch in einer Club-Mitteilung. Die neue Spielzeit in der 2. Liga startet am Wochenende 22./23. September.