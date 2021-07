Basketball : Hamburg Towers: Kameron Taylor geht, Eddy Edigin kommt

Die Hamburg Towers verlieren ihren besten Spieler der vergangenen Saison.

Hamburg | Ein Sprecher des Basketball-Bundesligisten bestätigte am Donnerstag, dass sich der Amerikaner Kameron Taylor in der neuen Spielzeit dem israelischen Spitzenclub und Euroleague-Starter Maccabi Tel Aviv anschließen wird. Zunächst hatte die „Hamburger Morgenpost“ berichtet. Der 26 Jahre alte Guard hatte in der abgelaufenen Serie im Schnitt fast 14 Pun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.