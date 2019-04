Basketball : Hamburg Towers kämpfen um Aufstieg in die Basketball-BL

von dpa

30. April 2019, 01:47 Uhr

Die Hamburg Towers haben heute die große Chance, erstmals in die Basketball-Bundesliga aufzusteigen. Im Playoff-Halbfinale der 2. Bundesliga Pro A tritt die Mannschaft von Headcoach Mike Taylor im entscheidenden fünften Aufeinandertreffen gegen die Niners Chemnitz an. Der Anwurf erfolgt um 19.30 Uhr. Nach vier Partien der «Best of five»-Serie steht es 2:2. «Das macht wirklich Spaß», betonte Taylor. Sein Team hatte sich am Sonntagabend in einem dramatischen 98:96 (69:70, 53:45, 25:21)-Kraftakt in eigener Halle das Entscheidungsspiel erkämpft.