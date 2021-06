Basketball : Hamburg Towers holen Zachary Garrett Brown aus Ungarn

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat am Dienstag den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt.

Hamburg | Vom ungarischen Erstligisten SZTE Szedeak kommt der 25 Jahre alte Amerikaner Zachary Garrett Brown in die Hansestadt und erhält dort einen Einjahresvertrag. Der frühere College-Spieler war unter anderem auch für den zypriotischen Topclub AEK Lanarca tätig, mit dem er auch im Eurocup aktiv war. In diesem Wettbewerb werden in der nächsten Saison auch...

