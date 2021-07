Basketball : Hamburg Towers holen das „perfekte Puzzleteil“ Hinrichs

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat Seth Hinrichs verpflichtet.

Hamburg | Der 28-jährige Amerikaner wechselt nach einem Jahr in der spanischen Profiliga ACB an die Elbe. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Die Bundesliga kennt Hinrichs bereits. Von 2016 bis 2020 spielte er für Vechta und Ulm. Bei den Towers trifft er auf ehemalige Weggefährten: Max DiLeo und Robin Christen sowie die Trainer Pedro Calles und Miguel Zapata...

