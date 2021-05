Basketball : Hamburg Towers gegen BG Göttingen unter Erfolgsdruck

Nach zuletzt zwei Rückschlägen müssen die Hamburg Towers im Kampf um eine gute Ausgangsposition für die Playoffs in der Basketball-Bundesliga die beiden ausstehenden Partien gewinnen und auf Schützenhilfe der Konkurrenz hoffen.

Hamburg | Die Hanseaten wollen ihrer Marschroute auch im Duell mit der BG Göttingen am Dienstag (19.00 Uhr) in der Inselparkhalle treu bleiben. „Wir werden unser Spiel jetzt nicht auf den Kopf stellen. Wir müssen einfach bessere Optionen als zuletzt herausspielen“, sagte Trainer Pedro Calles am Montag. Die Gäste wollen im zweiten Match nach der Corona- Quara...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.