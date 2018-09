Basketball : Hamburg Towers: deutlichster Sieg der Vereinsgeschichte

Die Hamburg Towers haben zu Beginn der neuen Saison in der Basketball ProA gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem 109:66 (63:26)-Erfolg gegen das allerdings ersatzgeschwächte Team der Baunach Young Pikes gelang den Hanseaten am Samstagabend der bisher deutlichste Sieg in ihrer Vereinsgeschichte. 3132 Zuschauer im Auftakt-Heimspiel in der edel-optics.de-arena bedeuten ebenfalls eine clubinterne Bestmarke für den aufstiegsambitionierten Zweitligisten.

von dpa

23. September 2018, 11:26 Uhr

«Ich bin stolz auf unser Zusammenspiel. Die Mannschaft glaubt an sich und den jeweils anderen. Dazu kam heute die wundervolle Stimmung in unserer Halle», sagte Trainer Mike Taylor nach der Partie. Allerdings fand er auch Kritikpunkte. «Die Freiwürfe müssen wir verbessern. Aber es gibt eigentlich nach jedem Spiel etwas, das man verbessern kann.»

Drew Barham (21 Punkte) und Justin Raffington (19), der neun Monate nach einem Kreuzbandriss sein Pflichtspiel-Comeback feierte, waren die besten Towers-Werfer. Am nächsten Samstag müssen die Hamburger beim Vorjahres-Halbfinalisten PS Karlsruhe Lions antreten. Eine Woche später ist Bundesliga-Absteiger Tigers Tübingen zu Gast in Hamburg.