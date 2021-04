Basketball : Hamburg Towers binden Maik Kotsar für ein weiteres Jahr

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat den Vertrag mit seinem Center Maik Kotsar verlängert.

Hamburg | Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, bleibt der estnische Nationalspieler auch in der Saison 2021/22 beim aktuellen Tabellen-Sechsten aus der Hansestadt. „Maik befindet sich in seinem ersten Profijahr. Es ist bemerkenswert, dass er sich so schnell an das Niveau in der BBL gewöhnt hat“, sagte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby. Mit durchschni...

