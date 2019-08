Baseball : Hamburg Stealers schicken Bremen Dockers in die 2. Liga

Die Hamburg Stealers haben ihre letzten Auswärtspartien in der Playdown-Runde in dieser Saison der Baseball-Bundesliga klar gewonnen. Bei den Bremen Dockers siegte das Team in der Playdown-Runde mit 12:0 und 21:2. Beide Partien waren aufgrund der «Mercy-Rule» bereits nach jeweils sieben statt der regulär neun Innings beendet, weil zu diesem Zeitpunkt der Vorsprung mehr als neun Punkte betrug.

von dpa

04. August 2019, 10:59 Uhr

Bremen muss nach den beiden Niederlagen absteigen, die Hamburger standen schon länger als Sieger der Playdown-Runde fest. Beide Teams bestreiten am kommenden Sonntag in Hamburg dennoch ein Nachholspiel.