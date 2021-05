Baseball : Hamburg Stealers: Playoff-Teilnahme ist das Ziel

Nach vier Jahren ohne Spitzenplatz wollen die Hamburg Stealers wieder zu den Top Vier in der Nordgruppe der Baseball-Bundesliga zählen.

Hamburg | Vor dem Auftakt bei den Solingen Alligators am Samstag (13.00/16.30 Uhr) in der erneut auf sieben Spieltage verkürzten Saison sagte Cheftrainer David Wohlgemuth: „Bei diesem Modus hat jedes Match eine deutlich größere Bedeutung. Es gilt deshalb, Ausrutscher gegen Mannschaften zu vermeiden, die man am Ende hinter sich lassen will.“ Um das gesteckte ...

