Gesundheit : Hamburg schließt sich bundeseinheitlichen Regelungen an

Der Hamburger Senat hat sich den bundesweit abgestimmten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus am Sonntag angeschlossen und damit die Regeln in der Stadt ein weiteres Mal verschärft. Wie in anderen Bundesländern werden Friseure, Kosmetik- und Tattoo-Studios geschlossen und Versammlungen ab drei Personen untersagt. «Es bleibt unser oberstes Ziel, die Ausbreitung des Coronavirus zu begrenzen», sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Anschluss an die Senatssitzung. «Wir haben die Vorgaben dazu noch einmal verschärft und auf eine einheitliche Linie in ganz Deutschland gebracht.» Tschentscher dankte den Bürgern, dass sie sich mehrheitlich verantwortungsvoll verhielten.

Avatar_shz von dpa

22. März 2020, 20:08 Uhr

Auch die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) betonte die Notwendigkeit der Regeln. «Die neuen Vorgaben schränken unser Leben weiter ein», sagte sie. «Wir sind fest davon überzeugt, dass sie nötig sind, um besonders schwache, alte und kranke Menschen sowie uns alle bestmöglich zu schützen. Und ich wünsche allen viel Kraft für die kommende Zeit, die zweifelsohne sehr viel von uns abverlangen wird.» Die neuen Maßnahmen treten ab sofort in Kraft und sollen mindestens zwei Wochen lang gelten.