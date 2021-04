Wetter : Hamburg, Schleswig-Holstein: Wechselhafter Start in den Mai

Das Wetter am Maifeiertagswochenende wird in Hamburg und Schleswig-Holstein wechselhaft.

Offenbach am Main | Immer wieder ziehen Schauer durch das Land, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Am Freitag kann es an der Nordsee vereinzelt zu Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad. Am Maifeiertag selbst wechselt sich die Sonne mit dichten Wolken ab. Dazu gibt es Schauer und erneut einzelne...

