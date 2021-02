Gesundheit : Hamburg: Polizisten kontrollieren verschärfte Maskenpflicht

Bei kühler Witterung zieht es in Hamburg nur wenige Menschen an den Elbstrand und die Alster. Es gilt seit Samstag eine verschärfte Maskenpflicht. Teams kontrollierten diese in Övelgönne und der Mönckebergstraße.

