Senat : Hamburg öffnet Außengastronomie und Einzelhandel

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist so niedrig wie lange nicht. Und der Hamburger Senat - bisher stets auf Vorsicht bedacht - öffnet mit der Außengastronomie und dem Einzelhandel auch publikumsstarke Bereiche.

Hamburg | In die City shoppen gehen, ins Freibad oder ein Kaltgetränk im Biergarten? Nach Monaten coronabedingter Enthaltsamkeit dürfen sich die Hamburger angesichts niedriger Infektionszahlen wieder auf mehr Freiheiten freuen. Nach Aufhebung der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen und dem Neustart an Schulen und Kitas beschloss der rot-grüne Senat am Dienstag w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.