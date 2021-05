Industrie : Hamburg nimmt Hürde auf dem Weg zur Wasserstoffhochburg

Hamburg hat bei seinem Plan, Hochburg der Wasserstoffwirtschaft zu werden, eine wichtige Hürde genommen.

Hamburg | Die Bundesregierung habe die Hansestadt in einem nationalen Vorentscheid beim Förderprogramm „Important Projects of Common European Interest (IPCEI)“ für den Notifizierungsprozess bei der Europäischen Kommission ausgewählt, teilte der Senat am Freitag mit. Betroffen seien Projekte mit einer Investitionslücke in Höhe von rund 520 Millionen Euro. Die St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.