Unternehmen : Hamburg Messe trotz Umsatzrückgang zufrieden: CCH fehlt

Die Hamburger Messegesellschaft HMC hat im vergangenen Jahr Umsatz verloren, weil das Kongresszentrum CCH gegenwärtig grundsaniert wird und nicht genutzt werden konnte. Dennoch habe die HMC mit einem Umsatz von knapp 103 Millionen Euro die eigenen Planungen um rund drei Millionen Euro übertroffen und sei mit dem Jahr 2018 zufrieden, sagte Messechef Bernd Aufderheide am Dienstag in Hamburg. Der Umsatzverlust durch das fehlende CCH betrage rund elf Millionen Euro, doch liege der Gesamtumsatz der Messe- und Congress GmbH lediglich um rund acht Millionen Euro unter dem Vergleichsjahr 2016. Das CCH geht im August 2020 mit einem großen Medizinkongress wieder an den Start.

von dpa

29. Januar 2019, 13:51 Uhr

In den nächsten zwölf Monaten wird die Messe drei neue Veranstaltungen zum ersten Mal anbieten. Das sind eine Fachmesse für den Innenausbau von Passagierschiffen parallel zur Kreuzfahrtmesse «Seatrade Europe» im September, eine Fachmesse für Physiotherapeuten, Masseure und medizinische Bademeister in Norddeutschland im Oktober und ein Branchentreff von Sende- und Medientechnikern im Januar 2020.