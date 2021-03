Bürgerschaft : Hamburg kauft elf Hektar Stadtgebiet zurück

Wenn bei Grundstücksverkäufen in Hamburg die Interessen der Stadt in besonderen Fällen berührt sind, kann sie von einem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Im vergangenen Jahr kam so eine Fläche von mehr als 15 Fußballfeldern in städtischen Besitz.

Hamburg | Die Stadt Hamburg hat im vergangenen Jahr im Zuge des Vorkaufsrechts 21 Grundstücke erworben. Dafür wurden 26 Millionen Euro investiert, wie eine schriftliche Kleine Anfrage der SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Dirk Kienscherf und Martina Koeppen an den rot-grünen Senat ergab. „Hamburg hat im letzten Jahr elf Hektar Stadtgebiet zurückgekauft - das entspr...

