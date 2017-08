Beach-Volleyball : Hamburg Kandidat für die Beachvolleyball-WM 2019

Die nächsten Beachvolleyball-Weltmeisterschaften könnten in Deutschland stattfinden. Hannes Jagerhofer, Chef der WM 2017 in Wien, bestätigte am Sonntag das Interesse von Hamburg an der Austragung der Titelkämpfe 2019. Als WM-Spielstätte will Jagerhofer allerdings nicht das Tennisstadion am Rothenbaum, wo in diesem Jahr vom 23. bis 27. August das Welttour-Finale ausgetragen wird. «Wir brauchen mehr Platz, am liebsten möchte ich mit diesem Turnier am Wasser sein», sagte der Cheforganisator. Eine andere deutsche Stadt als Hamburg käme für ihn nicht infrage.