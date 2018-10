Film : Hamburg: Jamie Lee Curtis stellt neuen «Halloween»-Film vor

von dpa

02. Oktober 2018, 22:52 Uhr

Hollywood-Star Jamie Lee Curtis (59) hat ihren neuen Film «Halloween» auf dem Filmfest Hamburg präsentiert. Die Schauspielerin erschien am Dienstagabend persönlich zur Deutschlandpremiere. 40 Jahre nach dem Original-Horrorschocker «Halloween - Die Nacht des Grauens» (1978) von John Carpenter schlüpft die Schauspielerin erneut in die Rolle der Laurie Strode, die sie damals über Nacht berühmt machte. Im aktuellen Streifen spielt Curtis die gealterte Strode, die mittlerweile unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Der Film von Regisseur David Gordon Green soll Ende Oktober in die amerikanischen und deutschen Kinos kommen.