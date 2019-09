Feste : Hamburg im Zeichen der Kreuzfahrt: Auch Proteste und Kritik

Zahlreiche Kreuzfahrtschiffe haben für die Hamburger Cruise Days im Hafen fest gemacht. Das freut die Fans des Maritimen. Während des Kreuzfahrtfestivals werden aber auch kritische Stimmen laut, die sich ein Umdenken wünschen.

Avatar_shz von dpa

13. September 2019, 16:07 Uhr

Mit dem Anlegen der ersten Kreuzfahrtschiffe haben am Freitag im Hafen die Hamburger Cruise Days begonnen. Bei wechselhaftem Wetter kamen bereits am ersten Tag des Kreuzfahrtfestivals viele Menschen an die Hafenkante, um die Schiffe genauer anschauen zu können.

In die Kreuzfahrtschiffe hinein kamen indes nur die Passagiere. «Viele der Reisen werden extra wegen der Cruise Days gebucht», sagte Mitorganisatorin Katja Derow der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Reedereien hätten erkannt, dass die Cruise Days mittlerweile ein Verkaufsargument sind. Das zeigt sich auch bei der Anzahl der teilnehmenden Schiffe. Erstmals legen bis zum Sonntag zu unterschiedlichen Zeiten insgesamt zwölf Kreuz- und Flussfahrtschiffe von acht Reedereien im Hafen an. Bis zum Sonntag werden zudem bis zu 500 000 Besucher auf der vier Kilometer langen Flaniermeile erwartet.

Für die Fachwelt hat es zudem während der Cruise Days erstmals ein Treffen geben, bei dem sich die Experten der Branche über die aktuellen Themen rund um die Kreuzfahrt austauschen und neue Impulse für die Industrie setzen wollten. «Es passiert in der Branche wahnsinnig viel zum Thema Nachhaltigkeit. Der Innovationsantrieb kommt ganz stark aus dieser Branche, weil sie im Fokus der Öffentlichkeit steht», hatte Hamburgs Tourismuschef Michael Otremba kürzlich dazu gesagt.

Der Naturschutzbund Nabu Hamburg kritisierte indes die Veranstaltung und protestierte am Nachmittag an den Landungsbrücken dagegen. «Die Luftverschmutzung durch die Meeresgiganten – Stickoxide, Feinstaub, Ruß – wird von den Veranstaltern wissentlich ausgeblendet, da nichts die Stimmung trüben soll. Und das alles, obwohl längst technische Lösungen bereitstehen, um die Schiffe sauber zu machen», hieß es in einer Mitteilung der Umweltschützer dazu.

Die Gewerkschaften, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und Verdi kritisierten zudem die Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen. «Wer es sich auf dem Sonnendeck gemütlich macht, darf nie vergessen, wie es im Bauch des Schiffes aussieht. Dort schuften die Angestellten für Mini-Löhne und knüppeln reihenweise Überstunden», sagte Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger laut Mitteilung vom Freitag. DGB und Verdi forderten die Unternehmen zu mehr Transparenz über die Arbeitsbedingen an Bord auf.

Die Partei Die Linke hat zum Beginn der Cruise Days am Hafen ihren Unmut gegen Kreuzfahrten geäußert und Handzettel verteilt. Darauf forderten sie unter anderem, dass nur noch Schiffe mit wirksamen Abgasfiltern in Hamburg einlaufen dürfen und diese beim Ankern ökologischen Landstrom nutzen müssen.

Höhepunkt der Cruise Days wird am Samstagabend die Parade von fünf aufwendig beleuchteten Kreuzfahrtschiffen sein. Während der gesamten Zeit des Festivals wird der Hafen abends dank der Lichtinstallation «Blue Port Hamburg» in blaues Licht getaucht sein.

Die siebte Auflage der Hamburger Cruise Days kostet den Veranstaltern zufolge mehr als eine Million Euro. Rund 135 000 Euro davon kommen von der Stadt, der Rest von Partnern und Sponsoren. Das Kreuzfahrtfestival findet alle zwei Jahre statt.