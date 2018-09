American Football : Hamburg Huskies wollen im Relegations-Hinspiel vorlegen

Für die Hamburg Huskies geht es am Samstag um die Zukunft in der German Football League. Um 15.00 Uhr trifft das Team von Headcoach Kirk Heidelberg im Stadion Hammer Park im ersten von zwei Relegationsspielen auf Zweitliga-Nordmeister Düsseldorf Panther. Das Rückspiel findet am 6. Oktober in Düsseldorf statt.

von dpa

21. September 2018, 13:01 Uhr

Während die Hamburger in der regulären Saison alle Spiele verloren hatten, gelangen den Gästen in der 2. Liga 13 Siege in 14 Partien. «Psychologisch ist das sicherlich ein Vorteil für Düsseldorf. Aber wir wollen diesen Sieg unbedingt und damit den ersten Schritt Richtung Klassenerhalt», betonte Heidelberg.

Ein Blick auf die Statistik spricht indes gegen die Huskies. In den vergangenen zehn Jahren gelang es nur einem Erstligisten, die Klasse zu halten (2013, Cologne Falcons). In allen anderen Duellen behielt stets der Aufstiegsaspirant aus der 2. Liga die Oberhand. «Diese Statistik klingt nicht gut», räumte Heidelberg ein, ergänzte aber: «Vielleicht können wir sie wieder ein wenig geraderücken.»