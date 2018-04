American Football : Hamburg Huskies vor erstem GFL-Spiel zuversichtlich

von dpa

20. April 2018, 16:42 Uhr

Die Hamburg Huskies sehen ihrem ersten Punktspiel in der neuen Saison der German Football League zuversichtlich entgegen. Mit Blick auf die Partie bei den Berlin Rebels am Sonntag im Mommsenstadion (15.00 Uhr) sagte Cheftrainer Timothy Speckman: «Wir haben ein junges Team, sind hungrig und gut vorbereitet. Mal sehen, wer die Playmaker sind und was wir dann abliefern.» Hinsichtlich der Gastgeber verwies Speckman auf deren Spielmacher: «Die Rebels haben mit Terell Robinson einen variablen Quarterback, der gut laufen, aber auch gut passen kann. Wir müssen dessen Wirkungskreis mit den richtigen Matchups auf unserer Seite einschränken.»