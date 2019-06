Freizeit : Hamburg Harley Days enden mit großer Parade durch die Stadt

Sonnenschein statt Dauerregen: Die Biker der Harley-Days in Hamburg haben an diesem Wochenende eher Hitzestau in ihrer Lederkluft als Regenwasser in den Motorradstiefeln. Am Sonntag treffen sich die Fahrer zum Höhepunkt der Veranstaltung.

von dpa

30. Juni 2019, 01:05 Uhr

Mit der großen Parade durch Hamburg gehen die Harley Days heute langsam dem Ende zu. Traditionell schließen sich der 30 Kilometer langen Tour mehrere tausend Biker an. Im vergangenen Jahr sollen es dem Veranstalter zufolge trotz Regens etwa 8000 Motorradfahrer gewesen sein. Die dreitägigen Hamburger Harley Days, die vor allem auf dem Großmarkt ausgerichtet werden, gelten als eines der größten Motorradtreffen Europas. Ursprünglich sollte Sänger Peter Maffay die Biker auf ihrer etwa eineinhalbstündigen Tour durch die Stadt mit anführen. Doch der hatte kurzfristig abgesagt.