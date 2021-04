Gesundheit : Hamburg hält an Priorisierung bei Astrazeneca-Impfstoff fest

Das Impfen in Hamburg kommt voran. 56 000 Termine gibt es in der kommenden Wochen im Impfzentrum. Ein neu zugelassener Impstoff soll vor allem für Obdachlose verwendet werden. Derweil läuft eine Kontroverse zur Priorisierung.

Hamburg | Anders als in anderen Bundesländern wird Hamburg die Priorisierung beim Impfen mit Astrazeneca beibehalten. Man sehe keine Veranlassung, die Impfreihenfolge nach Schutzbedürftigkeit aufzuheben, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Dazu sei die Verfügbarkeit an Impfstoff noch zu gering....

