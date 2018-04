Boxen : Hamburg Giants gelingt dritter Saisonsieg

von dpa

02. April 2018, 09:53 Uhr

Die Hamburg Giants haben in der Box-Bundesliga zum zweiten Mal nacheinander gesiegt und ihren insgesamt dritten Erfolg in der Staffel Nord verbucht. Mit 14:10 endete das Duell gegen UBV Schwedt in der Halle Haubachstraße am Sonntagabend. Es war zugleich der letzte Heimauftritt der Giants in dieser Saison, die weiter Rang vier belegen. Den Abschluss bildet der Kampf am kommenden Samstag beim bisher unbesiegten Spitzenreiter BSK Hannover-Seelze.