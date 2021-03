Gesundheit : Hamburg gedenkt in interreligiöser Feier der Pandemie-Opfer

Mit christlichen Fürbitten, jüdischen und muslimischen Totengebeten sowie einer buddhistischen Meditation ist am Sonntag in Hamburg der Opfer der Corona-Pandemie gedacht worden.

Hamburg | Das Gedenken gelte auch „allen, die allein sind in Angst und Trauer“, sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit bei der interreligiösen Feier in der Fritz-Schumacher-Halle auf dem Ohlsdorfer Friedhof. „Auch jenen, die keinen Abschied nehmen konnten.“ Sie appellierte an den Zusammenhalt, auch in Zukunft. „Wir müssen realistisch sei: Die Pandemie ist n...

