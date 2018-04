Brände : Hamburg: Feuerwehr löscht Brand auf einem Hausboot

Auf einem Hausboot im Binnenhafen in Hamburg-Harburg ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich schnell in mehreren Räumen unter Deck aus, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand, die Bewohner konnten mit ihren Hunden das 27 Meter lange Boot rechtzeitig verlassen.

von dpa

07. April 2018, 10:25 Uhr

Wegen der Enge auf dem umgebauten Fischkutter hatten die rund 40 Einsatzkräfte Schwierigkeiten bei den Nachlöscharbeiten. Erst nach mehreren Stunden konnten sie abziehen. Die genaue Brandursache musste noch ermittelt werden.