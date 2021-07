Tennis : Hamburg European Open: Jule Niemeier im Viertelfinale

Tennistalent Jule Niemeier ist bei den Hamburg European Open ins Viertelfinale eingezogen.

Hamburg | In einem deutschen Duell setzte sich die 21 Jahre alte Wildcard-Inhaberin aus Dortmund am Donnerstag mit 6:2, 6:7 (5:7) 6:3 gegen die 26-jährige Lokalmatadorin Tamara Korpatsch durch. Am Vortag hatte die deutsche Aufsteigerin am Rothenbaum die Französin Caroline Garcia besiegt, die vor vier Jahren schon mal die Nummer vier im WTA-Ranking war. Jule ...

