Hochschulen : Hamburg erwartet gespannt Entscheidung zu Exzellenzunis

Die Entscheidung, ob Hamburg künftig eine Exzellenzuniversität besitzt, fällt heute in Bonn. Elf deutsche Hochschulen dürfen den begehrten Titel künftig tragen. 19 Hochschulen sind in der Endrunde. «Für die Universität Hamburg würde ein Erfolg in der zweiten Förderlinie der Exzellenzstrategie einen großen Reputationsgewinn mit sich bringen», sagte Uni-Präsident Dieter Lenzen. «Wichtig wäre er auch für die Resonanz in der Stadt und wichtig vor allem auch für die Beschäftigten und Studierenden unserer Universität.» Nicht zuletzt würde ein Erfolg natürlich auch eine Aufbesserung der jährlichen Einnahmen bedeuten, erklärte er.

von dpa

19. Juli 2019, 05:34 Uhr

Die Universität Hamburg (UHH) hatte bei der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern im Herbst 2018 bereits vier mit Millionensummen geförderte Exzellenzcluster - vom Bund besonders ausgestattete Forschungsvorhaben - abgeräumt. Gehört man am Freitag zu den ausgewählten Exzellenzunis, können die einzelnen Hochschulen mit jährlich 10 bis 15 Millionen Euro rechnen, Universitätsverbünde mit 15 bis 28 Millionen Euro. 150 Gäste werden die Bekanntgabe per Live-Stream in der UHH verfolgen. Erwartet wird auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) wirkt in Bonn in der Auswahlkommission mit.