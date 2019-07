Unfälle : Hamburg-Eimsbüttel: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

von dpa

24. Juli 2019, 18:20 Uhr

In Hamburg-Eimsbüttel ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen, bei dem ein 56-Jähriger schwer verletzt wurde. Es sei zu einem Zusammenstoß gekommen, als der E-Bike-Fahrer den ihn überholenden Rennradfahrer beim Abbiegen übersehen habe, teilte die Polizei nach ersten Ermittlungen am Mittwoch mit. Gegen den leicht verletzten 56 Jahre alten E-Bike-Fahrer bestehe der Verdacht, dass er das Rad unter Einfluss berauschender Mittel gefahren habe. Der gleichaltrige Rennradfahrer sei schwer verletzt und mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht.