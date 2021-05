Sprache : Hamburg: CDU-Landesvorstand geschlossen gegen Gendersprache

Nach seinem Vorsitzenden macht sich auch der gesamte Hamburger CDU-Landesvorstand für ein Verbot der Gendersprache in staatlichen Institutionen stark.

Hamburg | „Die Hamburger CDU spricht sich dafür aus, dass in allen Behörden, Schulen, Universitäten und anderen staatlichen Einrichtungen keine grammatisch falsche Gender-Sprache verwendet wird“, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten einstimmigen Beschluss des Parteiführungsgremiums vom Vorabend. Auch dürfe es keine Diskriminierung und Ausgrenzung von ...

