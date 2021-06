Bürgerschaft : Hamburg: Bürgerschaft verabschiedet Doppelhaushalt 2021/22

Nach dreitägigen Beratungen will die Hamburgische Bürgerschaft heute den Doppelhaushalt 2021/22 für die Hansestadt endgültig verabschieden.

Hamburg | Der Haushaltsentwurf des rot-grünen Senats sieht in diesem und im nächsten Jahr Ausgaben in Höhe von etwa 35,7 Milliarden Euro vor - 18,1 Milliarden Euro im laufenden und 17,6 Milliarden Euro im nächsten Jahr. Das sind vor allem wegen der Corona-Krise fast drei Milliarden Euro mehr als beim Doppelhaushalt 2019/20. Bis 2024 ist eine Neuverschuldung in ...

