Verkehr : Hamburg bereitet sich auf Tausende Miet-E-Tretroller vor

Vor der bevorstehenden Zulassung von E-Tretrollern in Deutschland will Hamburg mit Sharing-Anbietern Obergrenzen vereinbaren. So sollen nicht mehr als 1000 Miet-E-Scooter pro Anbieter innerhalb des Rings 2 angeboten werden, sagte Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) am Freitag. Derzeit sei man mit fünf bis sechs Anbietern im Gespräch, die ihre Roller in Hamburg auf die Straße bringen wollen. Ziel der Vereinbarung sei außerdem, dass die E-Tretroller nicht überall in der Stadt abgestellt werden können. Grünanlagen, aber auch Orte mit vielen Fußgängern würden aus dem Geschäftsgebiet ausgenommen, so dass die Miete der Fahrzeuge dort nicht beendet werden könne.

von dpa

14. Juni 2019, 12:31 Uhr

Die Vereinbarung basiere auf Freiwilligkeit, sagte Westhagemann. Den Behörden seien wegen fehlender «Regulatorik» die Hände gebunden. Umweltfreundliche und innovative Mobilitätskonzepte seien in Hamburg willkommen, es müsse aber gewährleistet sein, «dass wir nicht mit E-Rollern überflutet werden».