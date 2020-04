Gesundheit : Hamburg bereitet Corona-Lockerungen vor

Auf Großveranstaltungen, Essen im Restaurant und den Kneipenbesuch wird man wegen der Corona-Pandemie noch verzichten müssen. Wie die ersten Lockerungen in Hamburg umgesetzt werden, prüfen jetzt erst einmal die Behörden.

Avatar_shz von dpa

16. April 2020, 07:44 Uhr

Nachdem sich Bund und Länder auf erste Lockerungen der Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie verständigt haben, wird in Hamburg an der Umsetzung gearbeitet. Zunächst werden am Donnerstag die Behörden prüfen, wie die Beschlüsse in die bestehenden Verordnungen der Stadt eingebracht werden können. Am Freitag will dann der rot-grüne Senat zusammenkommen, um darüber zu entscheiden.

In einer Telefonkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich die Regierungschefs der Länder am Mittwoch darauf verständigt, dass kleine Geschäfte schon ab der kommenden Woche wieder öffnen können, wenn sie über ein Hygienekonzept verfügen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Außerdem soll ab dem 4. Mai der Unterricht für einzelne Jahrgänge an den Schulen wieder losgehen: Zunächst mit den vierten Klassen der Grundschulen und den Abschlussklassen der weiterführenden Schulen. Die Kontaktbeschränkungen werden aber bis mindestens zum 3. Mai verlängert. Großveranstaltungen sollen bis zum 31. August untersagt bleiben.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) begrüßte die dosierten Lockerungen und warnte davor, die erzielten Erfolge im Kampf gegen Corona zu verspielen. «Wir haben nicht viel Spielraum. Das Eis ist dünn», sagte er im Anschluss an die Beratungen in Berlin. «Durch die große Disziplin der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ist es gelungen, das Infektionsgeschehen sehr stark zu verlangsamen. Aber wir dürfen diesen Erfolg nicht riskieren.»

Die Handelskammer Hamburg begrüßte «das umsichtige Vorgehen von Bund und Ländern», wie Präses Norbert Aust mitteilte. Zugleich müsse es für jene Branchen, deren Auflagen nicht gelockert würden, zeitnah einen Plan mit einer Perspektive geben. Der Industrieverband IVH machte sich für «die baldige, bedachte, schrittweise Rückführung der Einschränkungen» für die Industrie stark. Der industrielle Sektor insgesamt sei vom Gesetzgeber als «systemrelevant» zu behandeln, meinte IVH-Vorstandschef Matthias Boxberger.

Unterdessen wurde am Mittwoch die Hamburger Corona-Hilfe für kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige gestoppt, nachdem Betrüger ähnlich wie zuvor schon in Nordrhein-Westfalen versucht hatten, abzukassieren. Wie die Finanzbehörde mitteilte, hatten Kriminelle die Antragsteller auf gefälschte Internetseiten gelockt, um mit deren Daten die staatlichen Hilfen auf andere Konten auszahlen zu lassen.

Ein finanzieller Schaden sei nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden, erklärte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). «Die Betrüger haben auf schändliche Weise und im großen Stil versucht, die Not der Menschen auszunutzen.» Die Beantragung der Hilfen solle bereits im Laufe des Donnerstags wieder möglich sein. Geplant sei, die Auszahlungen in der kommenden Woche wieder aufzunehmen.