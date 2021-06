Musik : Hamburg bekommt eine „Zeltphilharmonie“ für 4000 Besucher

Hamburg bekommt eine neue Veranstaltungsstätte: Im Januar 2022 wird die „Zeltphilharmonie“ auf dem Gelände des Cruise Centers Steinwerder eröffnen, teilten die Veranstalter am Montag in Hamburg mit.

