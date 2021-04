Verkehr : Hamburg begrüßt Erhöhung der Bußgelder bei Verkehrsverstößen

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) hat die von der Verkehrsministerkonferenz beschlossene Erhöhung der Bußgelder bei Verstößen im Straßenverkehr begrüßt.

Bremen | „Dies ist ein überfälliger und richtungsweisender Schritt für mehr Sicherheit im Verkehr und die Mobilitätswende in Hamburg“, sagte Tjarks am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das Signal sei klar: „Wir wollen die Zahl der Unfälle reduzieren, indem sich die Verkehrsteilnehmer an die Regeln halten.“ Dabei liege der Fokus auf dem Schutz der schwächer...

