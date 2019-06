Verkehr : Hamburg baut Fahrradstellplätze an U- und S-Bahnhöfen aus

Gammelige, unsichere Parkplätze und überfüllte Fahrradständer sollen an den Hamburger S- und U-Bahnhöfen der Vergangenheit angehören. Die Aufwertung der Park+Ride-Standorte für Autos und aller Bahnhöfe für Fahrräder läuft auf Hochtouren.

von dpa

07. Juni 2019, 14:27 Uhr

Mit dem Fahrrad zum Bahnhof und mit der U- oder S-Bahn in die Stadt - das soll künftig in Hamburg komfortabler und sicherer werden. Bis zum Jahr 2025 sollen 28 000 hochwertige Fahrradstellplätze an 133 den Nahverkehrsbahnhöfen im Rahmen des «Bike+Ride»-Konzepts fertig sein, teilte die P+R-Betriebsgesellschaft, eine Tochtergesellschaft der Hamburger Hochbahn, am Freitag in der Hansestadt mit. 2012 waren es noch 16 000 Stellplätze, aktuell seien 22 000 Fahrradstellplätze verfügbar.

Jährlich investiere die Stadt gut drei Millionen Euro in den Ausbau der Fahrradstellplätze. Dabei handelt es sich nicht nur um einfache Stahlbügel, sondern ebenso um überdachte Doppelstockanlagen sowie kostenpflichtige abschließbare Fahrradhäuser. Zudem können die Nutzer an vielen Stationen Schließfächer mieten, in denen Regenzeug oder Helme gelagert und der Akku für das E-Bike aufgeladen werden kann.

An der U-Bahnstation Kellinghusenstraße ist zudem das erste Fahrradparkhaus Hamburgs mit 600 Plätzen geplant sowie 400 weiteren Stellplätzen. Die stark genutzte Station hat bislang nur unzureichende Kapazitäten zum Abstellen von Fahrrädern. «Der Bedarf an Fahrradstellplätzen ist enorm», sagte Geschäftsführer Jan Krampe. Aktuell angelaufen seien auch die Planungen zum Bau von Fahrradstationen an allen Hamburger Fernbahnhöfen.

Auch die «Park+Ride»-Angebote für Autofahrer werden aufgewertet. Gegenwärtig erfüllen 7700 von 8600 Standplätzen am Stadtrand die Standards für Sauberkeit, Sicherheit und Verfügbarkeit, die von der Betriebsgesellschaft festgelegt wurden. Bis zum kommenden Jahr sollen alle P+R-Parkplätze die Qualitätskriterien erfüllen. Die Auslastung soll von gegenwärtig rund 60 auf 80 Prozent steigen. «Die Kunden nehmen das Angebot sehr gut an», sagte Krampe.

Seit einigen Jahren sind die P+R-Parkplätze kostenpflichtig, um die Kunden an den Kosten zu beteiligen. Sie steuern rund 2,1 Millionen Euro zu den Gesamteinnahmen der Betriebsgesellschaft von 6,4 Millionen Euro bei. Das Konzept habe sich bewährt. Zum Jahresbeginn hat die Betriebsgesellschaft den Preis für ein Jahresticket auf 100 Euro halbiert und damit die Anzahl der Jahreskarten auf mehr als 2000 verdoppelt. Täglich nutzen mehr als 4300 Autofahrer das P+R-Angebot in Hamburg.