Gesundheit : Hamburg: An Kontaktsperre halten, zweiter Corona-Toter

Angesichts des erwarteten schönen Wetters am Wochenende erinnert Innensenator Grote eindringlich an die weiter geltenden Kontaktsperren wegen der Corona-Pandemie. Unterdessen ist in Hamburg erneut ein Mensch an Covid-19 gestorben.

Avatar_shz von dpa

27. März 2020, 20:12 Uhr

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hat die Bürger vor einer Missachtung der wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktsperren gewarnt. «Von Lockerung kann vorerst keine Rede sein. Und wir werden auch am Wochenende sehr konsequent damit umgehen», kündigte Grote am Freitag an. Bei notorischen Verstößen oder gar Quarantäneverstößen drohten Ingewahrsamnahmen durch die Polizei. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) kündigte unterdessen an, dass von der Corona-Krise betroffene Solo-Selbstständige, Klein- und Kleinstunternehmer von Montag an bei der Investitions- und Förderbank Hamburg (IFB) digital Anträge auf Soforthilfe stellen können.

Konkret sollen Solo-Selbstständige 2500 Euro Grundförderung erhalten und Firmen mit bis zu zehn Mitarbeitern bis zu 5000 Euro Landesmittel bekommen. Hinzu kommen Bundesleistungen in Höhe von 9000 bis 15 000 Euro. Unternehmen mit 11 bis 50 sowie mit 51 bis 250 Mitarbeiter sind nicht für eine Bundesförderung vorgesehen. Sie sollen aber von der Stadt bis zu 25 000 beziehungsweise 30 000 Euro erhalten. Die Anträge könnten von Montag bei der Invesitions- und Förderbank Hamburg (IFB) an digital gestellt werden, sagte Dressel: «Wir sind darauf eingestellt, dass wir 100 000 plus x Anträge bekommen.»

Die Gesundheitsbehörde meldete am Freitag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus. Ein 71 Jahre alter Patient sei am Nachmittag im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) gestorben, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). Die Erkrankung sei eindeutig Covid-19 zuzuordnen. Es sei der inzwischen zweite an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus gestorbene Mensch in Hamburg. Bei einem dritten Toten sei zwar ebenfalls eine Corona-Infektion festgestellt worden. Doch sei diese wegen umfangreicher Vorerkrankungen des Mannes nicht als eindeutige Todesursache ausgemacht worden.

Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Hamburger ist seit Donnerstag auf 1759 Fälle gestiegen. Unter den Infizierten sind 104 in stationärer Behandlung, 31 befinden sich auf einer Intensivstation. Am Vortag waren 103 Personen in stationärer Behandlung, davon 23 auf einer Intensivstation. Der Senat rechnet in den kommenden Tagen mit einem weiteren deutlichen Anstieg positiv getesteter Frauen und Männer.

Da die Intensivbetten-Kapazität an Hamburgs Krankenhäusern sehr gut sei, wollen zwei Kliniken in den kommenden Tagen bis zu zwölf schwer kranke Covid-19-Patienten aus Italien und Frankreich aufnehmen. «Es handelt sich um bis zu zehn Patientinnen und Patienten aus Italien, die am AK Harburg (Aesklepios-Klinikum) behandelt werden sollen. (...) Und es handelt sich um zwei Patientinnen und Patienten aus Frankreich, die am UKE behandelt werden», sagte Prüfer-Storcks.

Die Patienten würden nicht alle gleichzeitig kommen, und es stehe auch noch nicht fest, wann sie kommen. «Im Moment sind wir in einer Situation in Hamburg, dass wir diese Kapazitäten haben, dass wir diese Solidarität auch üben können. (...) Aber natürlich können wir das nicht garantieren über die gesamte Strecke.» Ein stärkerer Anstieg an schweren Covid-19-Erkrankungen wird in Hamburg im April erwartet. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte dazu: «Ziel ist ja, dass die dann nach ein, zwei Wochen Behandlung möglicherweise wieder entlassen werden können oder so gebessert sind, dass sie nicht mehr intensivmedizinisch betreut werden können.»

Die Virologin Marylyn Addo vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zerstreute derweil Hoffnungen auf einen rasch vorliegenden Impfstoff gegen das Coronavirus. Den könne es frühestens in der zweiten Jahreshälfte geben. Er sei damit für die aktuelle Corona-Welle nicht relevant. Auch zugelassene Medikamente gebe es noch nicht. Aber es gebe viele Substanzen, die in irgendeiner Form bei anderen oder ähnlichen Krankheiten Wirkung gezeigt hätten und zugelassen seien. «Die müssen wir jetzt auf Wirksamkeit strukturiert prüfen, um dann zu wissen, wen können wir wie wann am besten behandeln», sagte Addo. Derartige klinische Studien liefen nun an vielen Universitätskliniken und Zentren an, auch am UKE.

Die Versorgung des Hamburger Gesundheitswesen mit Schutzausrüstung und auch mit Labormaterial wie Probenröhrchen bleibt derweil kritisch. Nach dem Wochenende werde zu entscheiden sein, ob der Arztruf Hamburg fortgesetzt werden könne, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Hamburg. Weltweit seien die fehlenden Materialien stark nachgefragt. Im Laufe der Woche hatten kleinere Lieferungen die Hamburger Ärzteschaft erreicht, die aber bei weitem nicht ausreichend waren. Die Funktionsfähigkeit der Ambulanzen und Notdienste, aber auch die Einsatzbereitschaft stationärer Praxen auch jenseits der Corona-Epidemie seien bedroht.

Sportsenator Grote appellierte an die Hamburger, den wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Sportvereinen die Stange zu halten. «Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, seine Vereinsmitgliedschaft zu kündigen, weil man vielleicht gerade die Angebote nicht wahrnehmen kann», sagte Grote. Jetzt sei vielmehr der Zeitpunkt, neu in Sportvereine einzutreten. «Es ist jetzt wichtig, dass nicht nur die staatlichen Maßnahmen funktionieren, sondern dass auch alle Hamburgerinnen und Hamburger ein bisschen daran mitwirken, dass die Beteiligten gut durch die Krise kommen», sagte Grote.