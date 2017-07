Schifffahrt : Hallo Hamburg: Museumsschiff «Peking» kommt zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Christina Horsten 1 von 1

Die historische Viermastbark «Peking» kehrt in ihre alte Heimat zurück: Am Sonntag wird die Bark in Brunsbüttel erwartet. Das marode Schiff hatte seine vermutlich letzte Reise von New York huckepack auf dem Dockschiff «Combi Dock» angetreten, da es nach Angaben der Stiftung Hamburg Maritim nie mehr auf eigenem Kiel segeln kann. Das Ausladen der «Peking» ist erst für Mittwoch (2. August) geplant. Bevor der 1911 bei der Hamburger Werft Blohm+Voss gebaute Frachtsegler tatsächlich nach Hamburg gebracht und als Museumsschiff an seinem letzten Liegeplatz festgemacht wird, soll er zunächst auf einer Werft in Wewelsfleth restauriert werden.

von dpa

erstellt am 30.Jul.2017 | 08:21 Uhr