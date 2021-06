Schwimmen : Hallenbäder öffnen am Montag für Kinderschwimmkurse

Nach den Hamburger Freibädern öffnen nun ab Montag auch die Hallenbäder, allerdings nur für Kinderschwimmkurse.

Hamburg | Das Schulschwimmen sei seit vergangenem Montag bereits wieder möglich, sagte der Sprecher der Bäderland Hamburg GmbH, Michael Dietel, am Donnerstag. Von kommender Woche an stünden die Seepferdchen- und Bronzekurse im Fokus. Rund 15 000 Kinder hätten in den vergangenen Monaten das Schwimmen lernen sollen. Es sei absehbar, dass rund 8000 Jungen und Mädc...

