Freizeit : Hagenbecks Tierpark hat nach langer Pause wieder geöffnet

Die ersten Besucher seit Monaten: Hagenbecks Tierpark öffnet seinen Außenbereich. Angesichts der Corona-Pandemie gelten strenge Vorschriften.

Hamburg | Hagenbecks Tierpark hat nach mehreren Monaten Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie am Mittwoch erstmals wieder Besucher begrüßt. Bei strahlendem Sonnenschein kamen bereits zur Öffnung des Außenbereichs am Morgen die ersten Gäste. Es gelten strenge Regeln für Besucher: Wer in den Tierpark möchte, benötigt ein online gebuchtes Zeitfensterticket, d...

